Wiener Neustadt – In Wiener Neustadt sind am Freitagvormittag zum wiederholten Mal Bombendrohungen eingegangen. Sie waren nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager gegen die Bezirkshauptmannschaft, das Bezirksgericht und das Kinocenter Cine Nova gerichtet. Alle Objekte wurden evakuiert.

Die Polizei habe großräumige Absperrungen vorgenommen, teilte Baumschlager mit. Sprengstoffkundige Beamte waren in der Stadt ebenso im Einsatz wie Sprengstoffhunde. An die Bevölkerung erging der Aufruf, die betroffenen Bereiche zu meiden.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der selbe Bedroher wie schon am 23. März am Werk war. Vor etwa einem Monat hatte es ebenfalls im Bezirksgericht und in der Bezirkshauptmannschaft Bombenalarm gegeben. Davor war am 4. März das Kinocenter bedroht worden. Nur einen Tag später musste ein Wettcafe geräumt werden. (APA)