Innsbruck – Erklärung konnte der mittlerweile 28-Jährige für sein Handeln gestern am Landesgericht Innsbruck keine finden. „Ich kann mir das selber nicht erklären. Es ist mir unbegreiflich“, sagte er auf den Verlauf einer Unterhaltung im Internet mit einem zwölfjährigen Mädchen im April 2015 angesprochen. Im Zuge dieser hatte der Tiroler das Mädchen aufgefordert, ihm Nacktbilder von sich zu schicken. Was das Mädchen auch tat. Dies brachte ihm jetzt, nicht rechtskräftig, eine Haftstrafe ein.

Ans Licht gekommen war der Fall, als die Mutter des Mädchens, das in Deutschland lebt, mitbekam, dass die Zwölfjährige im Internet mit einem Mann kommunizierte. Es folgten ein Gespräch, in dem sich das Mädchen offenbarte, eine Anzeige und umfangreiche Ermittlungen. Diese führten die Polizei schlussendlich nach Tirol. Auf dem Computer des heute 28-Jährigen fanden die Beamten dann den Chatverlauf und über 300 pornografische Bilder, die Minderjährige zeigen. Zudem gab der Tiroler auch mindestens 14 derartige Bilder über eine Plattform weiter.

Überhaupt an die Skype-Adresse des Mädchens war er über einen anderen Internetnutzer gekommen. Dieser hatte ihm erklärt, dass das Mädchen Nacktfotos von sich verschicke. So kontaktierte er sie und konfrontierte sie sofort mit seinem Wunsch; verschickte auch von sich selbst Nacktbilder. Im Zuge der Unterhaltung gab das Mädchen auch zu, erst zwölf Jahre alt zu sein – was den Mann nicht störte. Er forderte sie auch auf, sexuelle Handlungen an sich durchzuführen. Auch über WhatsApp wurden Nachrichten ausgetauscht. Zwei Tage später brach der Mann den Kontakt ab – weil er seinen Fehler erkannt habe, wie er gestern angab.

Mittlerweile hat sich der Mann auch in psychologische Behandlung begeben. Das Schöffengericht sah den schweren sexuellen Missbrauch aber als gegeben an und verurteilte den Mann zu nicht rechtskräftigen zwei Jahren Haft, 16 Monate davon werden bedingt nachgesehen. Der Mann erbat sich Bedenkzeit. (mw)