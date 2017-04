Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Hat der 41-jährige Verdächtige tatsächlich am 14. Februar Reini S. aus Thaur ermordet? Eine Frage, die der beschuldigte Italiener mit einem klaren Nein beantwortet. Laut Anwalt Markus Altenweisl will sein Mandant die Unschuld mit Hilfe seiner beiden Handys beweisen. „Die zwei Mobiltelefone wurden inzwischen von der Polizei sichergestellt“, sagt der Verteidiger. Das iPhone mit der österreichischen Wertkarte befand sich im Besitz eines Innsbrucker Freundes, das italienische Gerät war in der Obhut der Justizwache-Beamten im Ziegelstadl. Die auf den Geräten gespeicherten Daten sollen jetzt zeigen, dass der Untersuchungshäftling mit dem Mord nichts zu tun hat.

Abseits der beiden Handys spricht nach Ansicht des Innsbrucker Anwalts auch das Obduktionsergebnis für die Unschuld seines Mandanten. Denn wie die Untersuchung der Gerichtsmediziner ergab, wurde der Thaurer am 14. Februar nicht nur gefesselt und dann erdrosselt, sondern auch mit einem Schlafmittel betäubt. Und zwar mit einer Dosis, die schon allein zum Tod des langjährigen Nationalbank-Mitarbeiters führen hätte können. Der Mordverdächtige hatte durchaus die Gelegenheit, den 47-Jährigen zu betäuben. Immerhin feierten der Italiener und der Thaurer den erfolgreichen Geschäftsabschluss (Verkauf von zwei Autos an den 41-Jährigen) am Abend des 14. Februar mit ein paar Flaschen Bier. Eine gute Gelegenheit, um das Schlafmittel in das Getränk zu mischen. „Allerdings wäre es naheliegend, das Mittel schon ins erste Bier zu geben“, sagt Altenweisl. Das sei aber nicht der Fall gewesen. „Denn bei der Obduktion wurde zwar Bier in der Blase des Opfers entdeckt, aber kein Schlafmittel. Das wurde nur im Blut nachgewiesen.“ Und das bedeutet, dass das Opfer das Medikament frühestens mit den letzten Bieren oder sogar erst danach eingenommen hat.

Wie berichtet, gibt der Italiener an, am 14. Februar gegen 21.30 Uhr mit dem soeben gekauften Subaru WRC in seine Pension nach Baumkirchen zurückgekehrt zu sein. Seinen Audi A6 ließ er in Thaur stehen. Noch am selben Abend wurde der 41-Jährige per SMS (Absender unbekannt) angeblich aufgefordert, den Audi zu holen, der Schlüssel würde stecken. Als er der Aufforderung nachkam, fand er laut eigener Aussage die Leiche von Reini S. im Kofferraum. In Panik flüchtete der 41-Jährige mit den erworbenen Autos in seine Heimat und dann weiter nach Frankreich. Am 17. Februar fand die Polizei die Leiche im Audi.