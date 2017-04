Fügen – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Fügen zu einem Zwischenfall. Ein 22-Jähriger geriet gegen 4 Uhr in einem Lokal mit einem anderen Gast in Streit. Der betrunkene Einheimische wurde deshalb von einem 56-Jährigen des Lokals verwiesen, was der junge Mann laut Polizei aber nicht akzeptieren wollte.

Im Zuge der Auseinandersetzung stürzte der 22-Jährige rücklings zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und konnte das Spital mittlerweile wieder verlassen. (TT.com)