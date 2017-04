Eine 50-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Innsbruck sexuell belästigt. Die Frau stand laut Polizei gegen 15 Uhr an der Ecke Anichstraße/Bürgerstraße, als sich ein unbekannter Mann neben sie stellte und sie unsittlich berührte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innrain.

Der Mann wurde als südländischer Typ mit schmächtiger Statur beschrieben. Er war rund 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er hatte kurze, schwarze Haar, trug eine Jeans und war eher dunkel bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung unter 059133/7584-100 um Hinweise. (TT.com)