Mit einem gestohlenen Schlüssel gelangten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in die Werkstatt eines Bauernhofes in Thierberg und entwendeten zwei Motorsägen und weiteres Werkzeug. Auch ein vor dem Anwesen geparktes, unversperrtes Auto (Hyundai Matrix CRDi) nahmen die Unbekannten mit. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. (TT.com)