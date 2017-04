Innsbruck – Verfolgt, genötigt, verletzt: So schilderte ein 42-jähriger Kroate am Samstag in der Früh einen mutmaßlichen Überfall in der Resselstraße in Innsbruck. Laut eigenen Angaben war der Mann gegen 5 Uhr Früh unterwegs, als ihm plötzlich drei bis vier Männer nachgingen. Laut Auskunft der Polizei sollen sie von einer angrenzenden Parkanlage mit den Worten „Jallah, hast du Geld?“ auf ihn zugekommen sein. Obwohl er bejahte, hätten sie ihn zu Boden geschubst. Dabei bemerkte der Kroate, dass einer der mutmaßlichen Räuber ein Klappmesser in der Hand hielt. Daraufhin rief der am Boden Liegende lauthals nach der Polizei und trieb die Räuber damit in die Flucht. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, marschierte er umgehend in seine naheliegende Wohnung. Dort bemerkte sein Sohn, dass der 42-Jährige am Ohr blutete.

Schnittwunde am Ohr

Das Opfer alarmierte die Polizei, die sich aber aufgrund der starken Alkoholisierung schwer mit der Einvernahme tat. Laut Auskunft des Kroaten war ein Mann mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas, ein Mann mit einer blauen Jeansjacke und Jeanshose und ein Mann mit einer schwarzen Lederhose und schwarzen Lederjacke bekleidet. Alle Täter trugen einen Vollbart. Von einem möglichen vierten Täter gab es keine Personenbeschreibung. Einer der Täter soll auffallend groß gewesen sein.

Der Kroate erlitt bei dem Vorfall eine zirka 1,5 Zentimeter lange Schnittwunde am Ohr. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Bei den Ermittlungen hofft die Polizei neben Zeugenhinweisen auch auf die Auswertung der Videoüberwachung in dem Bereich. (rena)