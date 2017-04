Von Reinhard Fellner

Innsbruck – In den späten Abendstunden eines Februartages war es in der Notschlafstelle am Schusterbergweg zu einem heftigen Streit zwischen zwei Marokkanern gekommen. Am Ende des Streits floss Blut. Hatte doch ein 24-Jähriger seinem 22-jährigen Landsmann ein Springmesser in den Brustkorb gestochen. Der Angegriffene hatte immenses Glück. War er doch durch eine letztlich gerade ein Zentimeter tiefe Schnittwunde durch die Attacke nur leicht verletzt worden.

Die Ermittlungen zum Tatmotiv liefen darauf aber ins Leere. So wollte sich der nun wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung Angeklagte an den ganzen Vorfall gar nicht mehr erinnern, da er so stark alkoholisiert gewesen sei. Eine These, die sogar vom Opfer indirekt gestützt wird. So hatte der 22-Jährige wiederum angegeben, dass er vom Landsmann in der Notschlafstelle völlig grundlos mit dem Messer attackiert worden wäre.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage zur Anklage: „Wir gehen jedoch aufgrund der Messerattacke davon aus, dass der Angeklagte seinem Opfer eine schwere Verletzung zufügen wollte.“ Der Prozess ist mittlerweile für den neunten Mai anberaumt. Dem Marokkaner drohen bis zu zehn Jahre Haft – es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Stecherei in der städtischen Notschlafstelle hatte bis in den März hinein politische Diskussionen ausgelöst.

Die Innsbrucker Volkspartei hatte damals gefordert, dass für Kriminelle in Notschlafstellen ein Hausverbot erlassen werde. Wasser auch auf den Mühlen der FPÖ. Georg Mackner von den Tiroler Sozialen Diensten hatte damals gekontert, dass in den Notschlafstellen eine sehr strenge Hausordnung herrsche. So werde jeder, der dort gewalttätig wird, ohnehin sofort mit Hausverbot belegt.