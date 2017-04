Innsbruck – Die beiden Mädchen (elf und zwölf Jahre), die am Samstag Opfer eines Sexualstraftäters wurden, befanden sich am Montag noch immer in der Innsbrucker Klinik. Die Folgen „eines schweren Traumas“, sagt Ernst Kranebitter von der Innsbrucker Kriminalpolizei. Beim Übergriff vor dem Haus Kärntner Straße 58 erlitten die Opfer zwar laut Polizeibericht nur ein paar Kratzer, die seelischen Wunden dürften aber wesentlich tiefer gehen. Durch den Zustand der Mädchen war jedenfalls „noch keine Befragung möglich“, so der Ermittler weiter.

Wie berichtet, wurden die Kinder am Samstag gegen 20 Uhr am Gehsteig sexuell attackiert. Trotz Gegenwehr ließ der Täter nicht von den Schülerinnen ab. Die Mädchen erlitten dabei sogar leichte Hautverletzungen. Als der Täter dann doch das Weite suchte, nahm ein 14-jähriger Freund der Opfer die Verfolgung auf. Seine Courage büßte der Jugendliche mit einem Schlag, den ihm der Sexual­straftäter versetzte. Die Folge: „Der Bub blutete im Mundbereich“, sagt der Kripo-Beamte. Die Mädchen waren so verstört und aufgelöst, dass sie in der Klinik stationär aufgenommen wurden.

Beim Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, knapp 30-jährigen Mann handeln, der schwarze, an den Seiten kurz geschorene Haare hat. Seine Bekleidung war dunkel. Auffallend: Der Täter hatte einen schwarzen Hund mittlerer Größe bei sich. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Pitbull Terrier. Wer hat den eher größeren, schlanken Mann gesehen? Die Kripo (Tel. 059133/75-333) ersucht Zeugen um Hinweise. (tom)