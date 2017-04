Schattwald – Zwei noch unbekannte Männer sind in der Nacht auf Montag in ein Hotel in Schattwald eingebrochen. Die Beiden brachen laut Polizei gegen 1 Uhr in die Rezeption ein, durchsuchten das Büro und ließen einen Stahltresor samt Inhalt mitgehen. Anschließend brachen sie den Tresor im Bereich nahe gelegener Garagen auf und verschwanden mit dem Inhalt – einem dreistelligen Eurobetrag.

Die Täter sind männlich, etwa 170 bis 180 cm groß und werden auf etwa 25 bis 35 Jahre geschätzt. Bekleidet waren sie mit schwarzer Strickmütze, schwarzer Jacke und dunkelgrauer Jeanshose. Ihr Gesicht hatten sie mit einem Tuch maskiert. Hinweise erbittet die Polizei an die Inspektion Grän (Tel.: 059133/7153) zu richten. (TT.com)