Von Marco Witting

Innsbruck — Kurz vor Mitternacht klingelte am Montagabend in einer Beratungsstelle für Jugendliche das Telefon. Am anderen Ende der Leitung eine junge Anruferin, die meldet, dass ein Kind in Innsbruck im Inn treibe. Die Organisation kontaktierte sofort die Polizei und in weiterer Folge wurde ein Großeinsatz von über 150 Rettern ausgelöst. Doch am Ende stellte sich heraus, dass der Notruf gar keiner war, sondern nur ein ganz schlechter Scherz.

Stunden nachdem die Einsatzkräfte den Inn abgesucht, ausgeleuchtet und Rettungsboote das Ufer kontrolliert hatten, war bei Marcus Wimmer, Einsatzleiter der Innsbrucker Berufsfeuerwehr, das Unverständnis immer noch groß. „Natürlich fragt man sich, was sich so jemand denkt", erklärte er. Ein falscher Notruf hatte nicht nur die Helfer aus dem Bett geholt, sondern Montagnacht auch halb Innsbruck durch den Sirenenalarm geweckt. Sieben Feuerwehren, Wasserrettung, Polizei, alles war auf den Beinen.

Ausforschen der Anruferin schwierig



Wimmer: „Wenn man ursprünglich hört, dass ein Kind involviert ist, und sich herausstellt, dass das alles nur erfunden wurde, ist natürlich die Emotion höher." Man könne in einem solchen Fall aber nur die Arbeit professionell erledigen und fahre auch erst dann ins Feuerwehrhaus zurück, wenn man „alles Menschenmögliche" getan habe, um sicherzugehen, dass wirklich nichts passiert ist. Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber gab zudem zu bedenken: „Einerseits werden durch so einen falschen Notruf Kräfte gebunden, die man vielleicht in einem anderen Einsatz braucht, andererseits kann im Einsatz selbst oder auf dem Weg dorthin ja auch etwas passieren."

Die Hintergründe des „Scherz"-Anrufes sind unterdessen noch völlig unklar. Die Polizei versuchte gestern, die Anruferin, es dürfte sich der Stimme nach um ein Mädchen oder eine junge Frau handeln, auszuforschen. Doch sie hatte bei der Beratungsstelle einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer hinterlassen und außerdem mit unterdrückter Nummer angerufen. Das macht die Ausforschung schwierig, man werde den Fall aber trotzdem weiter verfolgen, hieß es gestern seitens der Landespolizeidirektion.

Kosten von mehr als 10.000 Euro



Weil kein in Not geratenes Kind gefunden wurde und auch Name und Telefonnummer, die angegeben wurden, falsch waren, kam schnell der Verdacht auf, dass an der Geschichte etwas nicht stimme. Die 150 Einsatzkräfte standen aber doch fast zwei Stunden am Inn. „Eine fünfstellige Summe" würde so ein Einsatz kosten, wenn er verrechnet würde und man den Verursacher findet, wie Gruber erklärte.

Denn während die Polizei solche Einsätze normalerweise nicht verrechnet, wären andere Organisationen wie Feuerwehr oder Wasserrettung sehr wohl dazu berechtigt. Laut Bundesfeuerwehrverband gilt für die Einsatzstunde eines Feuerwehrmannes ein Stundensatz von 24 Euro pro Stunde. Ergibt bei einem knapp zweistündigen Einsatz von 150 Helfern über 7000 Euro. Hinzu würden theoretisch auch Kosten für die Fahrzeuge und Gerätschaften kommen.

Darüber hinaus ist der Missbrauch eines Notzeichens auch ein Straftatbestand. Wer vorsätzlich durch eine falsche Notmeldung den Dienst der Feuerwehr oder eine andere der Rettung bei Unfällen dienende Einrichtung in Anspruch nimmt, so heißt es im Gesetz, macht sich strafbar. Eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen ist dafür vorgesehen. Dabei macht es auch keinen Unterschied, wo jemand anruft und die Einsatzkräfte zum Narren hält.

Solche Anrufe kommen übrigens mehrfach im Jahr vor — wobei nicht alle diese Dimension haben. „Zehn Anrufe pro Jahr mit falschen Meldungen" zählt Bernd Noggler, Chef der Leitstelle. Nachsatz: „Hier erfolgt von unserer Seite auch eine Meldung an die Polizei zur weiteren Verfolgung." Darüber hinaus gibt es „sicherlich einige hundert Anrufe", die sofort beendet werden oder bei denen Menschen einfach Beschimpfungen loswerden wollen.

Abgesehen davon hat die Leitstelle technisch die Möglichkeiten, auch Anrufer mit unterdrückter Nummer auszuforschen. Auch Telefonzellen sind in der Datenbank verortet.