Innsbruck – Die fristlose Entlassung einer Kufsteiner Krankenschwester beschäftigte am Dienstag erneut das Innsbrucker Landesgericht. Wie berichtet, führt die Pflegerin seit bald vier Jahren an mehreren Fronten einen Rechtsstreit gegen ihren früheren Arbeitgeber (Krankenhaus Kufstein). Der Grund: angebliche Datenschutzverletzungen – Mitarbeiter des Spitals sollen in mindestens 56 Fällen auf die Krankenakte der 54-Jährigen zugegriffen haben.

Doch diesmal ging es nicht um Datenschutz, „sondern nur um die formalen Abläufe der Entlassung“, stellte Richterin Roswitha Pirchmoser klar. Rudolf Puecher, Obmann des Gemeindeverbandes (Betreiber des Kufsteiner Spitals), gab an, im Juli 2016 bei einer Sitzung vom Verwaltungsdirektor des Krankenhauses über die bevorstehende „Auflösung des Dienstverhältnisses“ informiert worden zu sein. Widerspruch habe es keinen gegeben. Die Frage, ob die Krankenschwester entlassen oder gekündigt wird, „war kein Thema“. Weil es „mir vorbehalten ist, über die Art der Auflösung des Dienstverhältnisses zu entscheiden“, machte wenig später der Verwaltungsdirektor im Zeugenstand klar. Und diese Entscheidung sei zwei Tage später wegen der Äußerungen der Pflegerin in einem Datenschutzverfahren am Bundesverwaltungsgericht gefallen. Bei der gestrigen Verhandlung wurde auch klar, dass die vierköpfige Führung des Spitals im vergangenen Sommer keine Einwände gegen die Auflösung des Dienstvertrags hatte. (tom)