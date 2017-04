Uppsala – Wegen einer live auf Facebook übertragenen Vergewaltigung sind in Schweden drei Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das teilte das zuständige Gericht in Uppsala am Dienstag mit. Ein 18- und ein 21-Jähriger hatten nach Überzeugung der Richter im Jänner eine Frau vergewaltigt und die Tat in einer geschlossenen Gruppe bei Facebook live übertragen.

Die Männer wurden zu einem Jahr beziehungsweise zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Ein 24-Jähriger hatte das Ganze demnach mit seinem Handy gefilmt - dieser Verurteilte soll für sechs Monate ins Gefängnis.

Facebook-Nutzer hatten die Polizei auf die Übertragung aufmerksam gemacht. Die Ermittler griffen die Männer daraufhin in der Wohnung in Uppsala auf und stoppten die Tat. (APA/dpa)