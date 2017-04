Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Mit Tierseuchen ist nicht zu spaßen. Verursachen sie doch über Ländergrenzen hinweg enorme Schäden, da meist ganze Stallungen gekeult werden müssen – auch wenn ursprünglich nur wenige Tiere von einem ansteckenden Virus befallen waren. Laut einer gestern am Landesgericht verhandelten Schadenersatzklage soll ein Tiroler Landwirt schuld an der Ausbreitung einer solchen Seuche im Frühjahr 2015 gewesen sein.

Eigentlich galt das hochansteckende IBR-IPV-Virus (Infektiöse Bovine Rhinotracheitis) in unseren Breitengraden schon als ausgerottet. Doch dann verkaufte ein Unterländer Viehhändler an einen Großhändler 13 Mastkühe für den Export in die Schweiz. Fünf der Kühe kamen jedoch wieder unverkauft zurück zum Unterländer. Was er nicht wusste: Die Ställe des Großhändlers waren bereits IBR-infiziert. Was später Behörden und Agrar Marketing Austria (AMA) nicht wussten: Der Unterländer verkaufte die nicht sichtbar infizierten Kühe weiter an einen bayerischen Mastbetrieb. Die vorgeschriebene Meldung über die vorhergehenden Stallwechsel der Tiere war an die AMA-Rinderdatenbank nämlich nicht erfolgt. Und so gelangte die Warnung vom Ausbruch der IBR-Seuche in Österreich erst nach Bayern, als die Tiroler Kühe schon im Stall des bayerischen Betriebs standen.

„Dadurch haben Sie der Seuche wohl das Tor geöffnet. Die Republik musste darüber sogar der Europäischen Kommission Meldung erstatten“, argwöhnte Richterin Elisabeth Walch, nachdem ihr der Viehhändler erzählt hatte, dass er „vorab eben mit Seuchen keinerlei Erfahrung gehabt“ habe.

Für den bayerischen Großhändler waren die Folgen laut Anwalt Sebastian Strobl dramatisch. Durch die Nichtwarnung und Vermischung der Tiere mit dem übrigen Rinderbestand mussten 92 Tiere geschlachtet, dazu der ganze Hof über zehn Tage desinfiziert werden. Geltend gemachter Schaden: 34.700 Euro. Der klagende Landwirt: „Die Behörden haben das ganze Dorf gesperrt. Da gab es kein Rein und kein Raus mehr!“ Außer für das Schlachtvieh. Das wurde laut Kläger nämlich an einen Fleischbetrieb in Erlangen weiterverkauft.

Ein Gutachter soll sich nun mit der Schadenshöhe beschäftigen. Der Unterländer argumentierte über Anwalt Christian Pichler hingegen, dass er selbst von der Seuche überrascht worden sei und jede Meldung an den Bayern zu spät gekommen wäre.