Das Landesgericht ist immer wieder für Überraschungen gut. So musste nun eine junge Frau wegen Straftaten im Zustand voller Berauschung vor dem Strafrichter Platz nehmen. Grund war deren 30. Geburtstag, bei dem die Frau im August zu heftig ins Glas geschaut hatte. So tief, dass sie in der Klinik gelandet war. Dort wütete die Frau jedoch so (bewarf u. a. den Portier mit Zeitungen), dass sie des Areals verwiesen worden war.

Als die Security dies durchsetzen wollte, folgten Schläge, Tritte, Bisse und eine blutige Lippe. Darauf ging das Geburtstagskind noch mit einem Kuli auf den Unterarm eines Sicherheitswächters los. Selbst die Polizei hatte ihre liebe Not. Noch auf der Straße brauchte es die Armwinkelsperre. „Das mit dem Kuli find' ich erschreckend!", gestand die Frau ernüchtert zu. Da bei der bislang Unbescholtenen der Alkoholkonsum wohl völlig außer Kontrolle geraten war, erging eine Diversion über 500 Euro Bußgeld zuzüglich 150 Euro Verfahrenskosten.

Glück hatten gestern auch zwei Polinnen. Für eine Diebestour durch Kitzbüheler Nobelboutiquen drohten ihnen bei über 5000 Euro Schaden drei Jahre Haft. Da eine von ihnen jedoch beschwipst und die andere wegen Kleptomanie bereits in Behandlung war, blieb es bei sechs Monaten bedingter Haft plus 3600 Euro sowie vier Monaten Haft plus 960 Euro Geldstrafe. (fell)