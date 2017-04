Innsbruck – Ein junges Mädchen (14) ist am Wochenende in einem Innsbrucker Schwimmbad sexuell belästigt worden. Zu den unsittlichen Berührungen im Außenbecken des Hallenbades sei es bereits am Sonntag, den 23. April gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Asiaten handeln. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und hat einen Bauchansatz. Seine Haare sind kurz und dunkel mit einer kreisrunden Glatze am Hinterkopf. Er hat einen behaarten Oberkörper und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Badehose.

Welche Sprache er spricht, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos unter der Nummer 059133 753107 entgegen. (TT.com)