Langkampfen – Weit über 1000 Euro Schaden richteten ein 13- und ein 14-Jähriger am Dienstag gegen Mittag am Bahnhof in Langkampfen an, als sie mit einem Baseballschläger einen Fahrkartenautomaten zertrümmerten.

Die beiden Burschen waren zuvor im Zug von Kufstein nach Wörgl unterwegs gewesen – allerdings ohne gültigen Fahrschein. Ein Zugbegleiter erwischte die Jugendlichen und schickte sie in Langkampfen aus dem Zug. Das erzürnte die beiden Burschen offenbar so sehr, dass sie abwechselnd mit dem Schläger auf den am Bahnhof abgestellten Schalter einschlugen. Die Burschen werden bei den zuständigen Behörden angezeigt. (TT.com)