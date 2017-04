Innsbruck – Wegen grob fahrlässiger Tötung musste sich am Donnerstag ein 26-Jähriger vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten. Der Mann war in den Morgenstunden des 12. Novembers auf der Brennerautobahn (A13) sturzbetrunken und viel zu schnell unterwegs, als er ungebremst auf einen Sattelzug auffuhr.

Dabei starb der Beifahrer des Mannes, das Auto wurde komplett aufgerissen. Vor zwei Wochen hätte der Fall bereits am Innsbrucker Landesgericht verhandelt werden sollen. Der Prozess wurde dann allerdings abberaumt, da der Angeklagte nicht erschienen war.

Am Donnerstag wurde die Verhandlung schließlich abgeschlossen. Das - nicht rechtskräftige - Urteil: Ein Jahr Haft, acht Monate davon bedingt. Dem Lenker hatten bis zu drei Jahre Haft gedroht. Dieser war nach einer Vaterschaftsfeier betrunken, übermüdet und mit zumindest 124 km/h in eine Autobahnkurve gefahren. Er nahm das Urteil an. (fell, TT.com)