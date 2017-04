Innsbruck – Strafverteidiger-Ikone Albert Heiss zeigte gestern am Landesgericht bei der Verteidigung eines Todeslenkers eine besonders tragische Konstellation auf. Der 26-Jährige war am Tag vor dem Unfall Vater geworden. Überglücklich wurde darauf in Innsbruck eine Feier ausgerichtet – sie dauerte sieben Stunden.

Nach Mitternacht stieg der Jungvater dann mit einem seiner besten Freunde in seinen VW Golf GTI, um die freudige Nachricht der im Wipptal wohnhaften Schwiegermutter doch noch ganz persönlich zu überbringen. Schon nach wenigen Kilometern knallte der Golf jedoch auf der Brennerautobahn in einen Sattelschlepper. Der Beifahrer war sofort tot, der 26-Jährige lebensgefährlich verletzt. Nach Ermittlungen steht fest: Er war mit 1,73 Promille übermüdet und mit mindestens 124 km/h in die nasse Autobahnkurve eingefahren. Aufgrund fehlender Bremsspuren könnte der Lenker bei der Fahrt auch schlicht eingeschlafen sein. Ganz klar eine grob fahrlässige Tötung.

Dazu bekannte sich der Angeklagte auch: „Ich habe da meinem Freund das Leben genommen!“ Sich und seiner Familie wohl auch die Zukunft. So folgen die Forderungen der Hinterbliebenen erst. Dazu hat der Berufskraftfahrer keinen Führerschein mehr. Richter Thomas Dampf verhängte als Fingerzeig an die Öffentlichkeit ein Jahr Haft – acht Monate davon bedingt (drei Jahre drohten). Dampf: „Es hat Konsequenzen, wenn man sich betrunken ans Steuer setzt!“ Die nicht rechtskräftige Strafe erging zu einer Vorverurteilung von zwei Monaten Haft. (fell)