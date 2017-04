Rom – Mehr als drei Monate nach dem Lawinenabgang auf ein Hotel in Italien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs Beschuldigte. Dazu gehörten Verantwortliche der Provinz Pescara und der Gemeinde Farindola, wie die Nachrichtenagenturen ANSA und ADN Kronos am Donnerstag unter Berufung auf die Justizbehörde berichteten. Den Beschuldigten werde mehrfache fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Eine Lawine hatte am 18. Jänner nach heftigen Schneefällen und einer Erdbebenserie ein Hotel in Farindola in den Abruzzen verschüttet und 29 Menschen getötet. Den Behörden war unter anderem vorgeworfen worden, die Straßen nicht geräumt und die gefährliche Lage nicht richtig eingeschätzt zu haben. Unter den Beschuldigten sind auch der Hotelbesitzer und der Bürgermeister von Farindola. (APA/dpa)