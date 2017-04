Rom/Berlin – Die italienische Polizei hat eine elfköpfige Salafisten-Gruppe mit Stützpunkt in Berlin zerschlagen. Die Salafisten-Zelle wurde in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ausgeforscht. Ihre Anhänger wollten über den Balkan und Italien Syrien erreichen, um sich dort den Kämpfern der Terrormiliz IS (Daesh) anzuschließen, teilte die italienische Polizei am Freitag mit.

Im Rahmen der Anti-Terror-Maßnahmen wurde ein in Deutschland wohnhafter, 22-jähriger Marokkaner wegen internationalen Terrorismus‘ von Italien nach Deutschland ausgewiesen. Ihm werden Kontakte zum Tunesier Anis Amri vorgeworfen, der für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember 2016 verantwortlich gemacht wird.

Der Marokkaner hatte sich laut den italienischen Ermittlern bereit erklärt, Anschläge zu verüben. Unklar war, ob der Marokkaner nach der Ausweisung von den deutschen Behörden festgenommen wurde.

Nach Attentat in Mailand erschossen

Anis Amri war am 23. Dezember bei Mailand erschossen worden, nachdem er in Berlin mit einem Lastwagen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verübt und dabei zwölf Menschen getötet hatte.

Zur Salafisten-Gruppe gehörte auch ein in Berlin festgenommener Staatsbürger der Demokratische Republik Kongo, der in Deutschland wohnhaft ist. Der 27-Jährige hatte sich in einem Flüchtlingslager im süditalienischen Brindisi aufgehalten. (APA)