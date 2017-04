Innsbruck – Anfang November war es am Zirler Berg in den Abendstunden zu einem spektakulären Unfall und nur durch Glück zu keinen Todesopfern gekommen. Gerade als ein mit 26 Insassen besetzter Reisebus die letzte Steigung in Richtung Seefeld bewältigte, fuhr eine 18-Jährige mit ihrer Mutter talwärts. Die junge Deutsche war zu dieser Zeit erst ein halbes Jahr im Besitz ihres Führerscheins – und hatte die Tücken des steilen Zirler Bergs trotz aller Warntafeln wohl unterschätzt. Schon nach kurzer Zeit bemerkte die Fahranfängerin wohl, das sie zu schnell geworden war. Und hatte ihrer Erinnerung nach noch versucht, zum Abbremsen herunterzuschalten. Doch ein niedrigerer Gang ließ sich wohl schon nicht mehr einlegen. Ein abruptes Bremsmanöver folgte, bei dem der Kompaktwagen direkt auf die linke Fahrbahn und frontal in den Bus gerutscht war.

Fehlende Fahrpraxis, aber keine grobe Fahrlässigkeit für die Staatsanwaltschaft Innsbruck. So wurde der Unfalllenkerin nun eine Diversion anstatt eines Prozesses angeboten. Staatsanwalt Hansjörg Mayr gestern zur TT: „Da diese Fahrlässigkeit nicht als schweres Verschulden zu qualifizieren ist und die Lenkerin selbst schwer verletzt wurde, wurde eine Geldbuße von 2000 Euro angeboten. Diese wurde bereits bezahlt.“ Die Schadenersatzansprüche der insgesamt 24 Verletzten wird die Haftpflichtversicherung der jungen Frau regeln. Diese musste jedoch miterleben, dass ihre Mutter durch den Unfall schwerstens verletzt worden war.

Der Unfall hatte im November bis 3.20 Uhr 170 Einsatzkräfte beschäftigt. (fell)