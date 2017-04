Im März sorgte eine Serie von Aggressionsakten für Diskussionen in Tirol. Einer dieser Vorfälle ereignete sich zwischen zwei Autofahrern am Südring. An der Ampel ging es da erst um unterschiedliche Ansichten zum Thema Fahrweise. Dabei sahen sich ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land und ein 64-jähriger Innsbrucker erst nur grimmig an. Dann ließ einer die Scheibe herunter und die Unfreundlichkeiten nahmen ihren Lauf. An sich leider Alltägliches. Bis der Jüngere plötzlich eine Pistole aus seinem Handschuhfach zog und sie dem Kontrahenten quasi vor die Nase hielt. Dann raste er davon. Bei der Verhaftung des 22-Jährigen stellte sich dann heraus, dass es sich nur um eine Schreckschusspistole gehandelt hatte, fünf Knallpatronen fanden sich dazu im Auto. Gestern am Landesgericht endete dies in einem Prozess wegen gefährlicher Drohung. Der Bedrohte: „Ich bin ja selbst Taxler. Aber so etwas habe ich über 46 Jahre nicht erlebt!“ Demnach hatte der 22-Jährige mit dem Lauf direkt auf den 64-Jährigen gezielt: „Das werd’ ich nie mehr vergessen. Dazu warnte er mich, dass ich aufpassen sollte. Wenn einem was nicht passt, soll er eine Anzeige machen und nicht Selbstjustiz üben.“ Verteidiger Patrick Gaulin wies aber auch auf die vorangegangenen Provokationen gegenüber seinem Mandanten hin. Dieser reichte dem Taxler vor Richterin Martina Kahn die Hand. An die Republik muss er jedoch 1440 Euro Strafe überweisen, die Pistole ist auch weg.

Jeweils fünf Jahre Haft kassierten gestern indes zwei rumänische Dämmerungseinbrecher (23, 32). Beide sind bereits in halb Europa vorbestraft und versuchten letztes Jahr auch in Österreich ihr Gewerbe. Dazu läuteten sie einfach frech an Türen. Öffnete niemand, stiegen sie in die Häuser ein. (fell)