Längenfeld – Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag haben Unbekannte entlang der Längenfelder Landesstraße zwischen Längenfeld und Oberried eine größere Anzahl an Leitpflöcken ausgerissen und diese in eine angrenzende Wiese geworfen. Außerdem entwendeten sie teilweise die in den Leitpflöcken integrierten orangen Schneestangen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Sölden oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (TT.com)