St. Anton am Arlberg – Auf ungewöhnliche Beute hatte es ein Einbrecher am Samstag in St. Anton abgesehen. Binnen weniger Minuten brach er gegen 16 Uhr in ein Geschäft und ein Auto ein und ließ mehrere Kopfhörer mitgehen. Dank der Beschreibung eines Zeugen konnte der Mann kurze Zeit später am Bahnhof in St. Anton aufgegriffen und festgenommen werden. Bei dem Langfinger soll es sich um einen 27-jährigen Mann aus der Schweiz handeln.

Nur kurz zuvor kam es am Samstag in St. Anton zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Hotel. Dabei verschafften sich zwei Unbekannte über einen Balkon Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Erdgeschoß brachen sie die Türen zu zwei Büros auf und durchsuchten diese. Einen Möbeltresor konnten die Täter mit einer Flex aufbrechen, bei einem Wandtresor blieb es beim Versuch. Als der Hotelbesitzer sich den Büroräumen näherte, ergriffen die beiden die Flucht über ein Küchenfenster – höchstwahrscheinlich mit leeren Händen. (TT.com)