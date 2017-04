St. Johann – Leichtes Spiel hatten offenbar zwei Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in St. Johann. Durch ein aufgebrochenes Fenster verschafften sie sich Zutritt in eine Tankstelle. Erst brachen sie zwei Wettautomaten auf und erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Dann versuchten sie mit aller Gewalt einen Standtresor zu öffnen. Als dies nicht gelang, luden sie den Tresor in einen Einkaufswagen und nahmen ihn mit. (TT.com)