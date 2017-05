Kansas City, Missouri – So cool wie dieser Kassierer ist nicht jeder: Am Freitag wurde ein Schnellrestaurant in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri überfallen. Das Video aus der Überwachungskamera, das die Polizei veröffentlichte, wurde mittlerweile fast sechs Millionen Mal abgerufen – weil der Kassierer so unglaublich ruhig blieb.

Es begann eigentlich völlig normal: Ein Mann gab an der Kasse des Lokals seine Bestellung auf. „Er verhielt sich völlig cool, hat auch gefragt, welche Käsesorten wir haben“, sagte Tucker Murray der BBC. Als er dem Kunden dann den Preis nannte, zog dieser plötzlich eine Waffe. Dann verlangte er von dem jungen Angestellten, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld zu geben. „Ich hab ihn nur angestarrt. Ich wollte ihm das Geld nicht geben, aber mein Vorgesetzter stand hinter mir und sagte: ‚Wir geben es dir‘“, berichtete Murray im Interview mit dem britischen Sender.

Der Täter flüchtete mit 280 US-Dollars. Nur einen Tag später war der mutmaßliche Räuber aber schon gefasst. Er hatte nach Angaben der Polizei mehrere Vorstrafen. (TT.com)