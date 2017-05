St. Jakob in Haus – Nach dem Maibaumaufstellen in St. Jakob in Haus kam es in der Nacht auf Montag zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Als die Polizei kurz nach 3 Uhr einschritt, leisteten ein 44-jähriger Mann und dessen 27-jähriger Sohn Widerstand. Im Zuge dessen wurde ein Beamter verletzt. Die beiden Männer werden angezeigt. (TT.com)