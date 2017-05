Telfs – Zwei junge Frauen haben sich am Montagnachmittag durch Aufdrücken einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Telfs verschafft. Die beiden hielten sich laut Zeugenaussagen etwa in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr in dem Haus auf. Sie ließen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Da Nachbarn annahmen, es handle sich um Besucherinnen, verständigten sie nicht die Polizei.

Die unbekannten Frauen werden als 15 bis 17 Jahre alt und ca. 160cm groß beschrieben. Beide hatten schulterlanges dunkles Haar. Eine der beiden trug einen pinken, die andere einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide trugen dunkle Hosen. Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs erbeten. (Tel. 059 133 / 7126)

Einbruch in Wohnhaus in Rum

Auch in ein Wohnhaus in Rum wurde am Staatsfeiertag eingebrochen. Unbekannte zwängten ein Kellerfenster auf und durchsuchten eine Wohnung und ein Büro im ersten Stock. Die Beute ist derzeit noch unbekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 6.30 und 16 Uhr.

Motorrad in Innsbruck gestohlen

Ebenfalls am Montag wurde zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in der Conradstraße in Innsbruck ein mit Lenkradsperre versperrt abgestelltes Motorrad (Bj. 1998, schwarz) gestohlen. Zweckdienliche Hinweise an die PI Saggen erbeten. (Tel. 059 133 / 7589 100)

Einbruch in Gartenhaus in Wörgl

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag brachen Unbekannte in Wörgl in ein Gartenhaus und einen Holzschuppen ein und stahlen daraus diverses Werkzeug und Gartengeräte. Weiters beschädigten sie in einem Gewächshaus einen leeren Bienenstock. Es entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)