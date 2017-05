Kufstein – Die Polizei in Kufstein sucht nach mehreren Einbrüchen nach den Tätern. Wie in einer Aussendung am Dienstag bekanntgegeben wurde, verschaffte sich ein Unbekannter im Laufe des langen Wochenendes gewaltsam Zutritt zu einem Mehrzweckgebäude. Im Erdgeschoss öffnete er mit Gewalt mehrere Schränke. Im Keller brach er in Lagerräume von zwei Vereinen sowie in einen Musikproberaum ein.

In der Nacht auf den 1. Mai stieg dann ein Einbrecher in ein Wohnhaus ein. Er versuchte, die Vorhängeschlösser an drei Türen zu Kellerabteilen aufzubrechen. Nur einmal war er dabei erfolgreich.

Ob bei den Einbrüchen Wertgegenstände entwendet wurden, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die genaue Höhe des Sachschadens, der durch das Aufbrechen entstanden ist, steht ebenfalls noch nicht fest. (TT.com)