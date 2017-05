Bonn – Nach einer tödlichen Prügelattacke auf einen Familienvater in Waldbröl müssen sich vier junge Männer vor dem Landgericht Bonn verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und Beteiligung an einer Schlägerei vor, wie ein Gerichtssprecher zum Prozessauftakt am Dienstag sagte.

Die vier Männer sollen den 40-Jährigen am 1. September 2016 auf einem Parkplatz mit Schlagringen, Fäusten und einem kleinen Baseballschläger niedergeprügelt haben. Als er sich aufrappeln wollte, sei ihm einer der Angeklagten brutal in den Rücken gesprungen. Alle Beteiligten hätten Alkohol im Blut gehabt. Der Mann starb einige Tage später im Krankenhaus an Hirnverletzungen.

Neun Verhandlungstage bis Ende Juni

Die Staatsanwaltschaft nimmt allerdings an, dass die vier Männer an dem Tattag zunächst einen ganz anderen Plan verfolgt hatten. „Die Anklage geht davon aus, dass ihre ursprüngliche „Zielsetzung“ war, sich draußen in Waldbröl mit Flüchtlingen anzulegen“, sagte der Gerichtssprecher. Sie sollen vor der Attacke auf den Mann auch auf drei Flüchtlinge getroffen sein. Diese seien allerdings vor ihnen geflüchtet. Zuvor hatten mehrere Medien über den Prozessauftakt berichtet.

Das Landgericht hat für den Prozess neun Verhandlungstage bis zum 30. Juni angesetzt. (dpa)