Über drei Jahre waren ein in Tirol lebender Chinese und seine Freundin ein Paar. Aus der Beziehung ging ein heute zweijähriger Sohn hervor. Nachdem die Liebe zu bröckeln begann, war es zu Gewalttätigkeiten gekommen. Im Februar verkündete die Frau dem 28-Jährigen darauf die Trennung. Auch seinen Sohn „sollte er nie wiedersehen". Den Schlüssel zum Haus ließ er sich jedoch nicht abnehmen. Als die Frau und deren Schwager nach einem letzten Streit das Weite gesucht hatten, verteilte der Verzweifelte dort Grillanzünder und stapelte Schuhe. Darauf setzte der 28-Jährige das Haus in Brand und trank dazu noch Putzmittel. Die Brandlegung in offenbarer Selbstmordabsicht wurde jedoch von der Polizei bemerkt. Ein Beamter erlitt bei der Rettung eine Rauchgasvergiftung, ein anderer eine schwere Knieverletzung. Am Haus entstand ein Schaden von 90.000 Euro. Obwohl es sich um eine Verzweiflungstat handelte, ergingen am Landesgericht gestern 15 Monate Haft (12 bedingt) für Brandstiftung. Dass der Mann durch die gezielte Feuerlegung einen Großbrand, der auch auf Nebenhäuser übergreift, für möglich halten konnte, erschien als erwiesen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Verzweifelten rund um die Uhr Notrufnummern zur Hilfestellung zur Verfügung stehen. Auch ein Gespräch mit einem Vertrauten kann eine wichtige Stütze sein.

Haftstrafe für Drogenkurierin



Unterstützen wollte hingegen eine cannabissüchtige 24-Jährige gleichgesinnte Freunde beim Konsum. Dafür bezog sie insgesamt 5,6 Kilo Cannabis und gab 4,9 Kilo davon ohne Gewinn weiter. Die Zeche zahlte sie nun aber ganz allein: 24 Monate Haft (16 bedingt) und dazu die Rücküberweisung von 44.000 Euro der einstigen Drogengelder an die Republik. (fell)