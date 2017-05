Erl – Die Polizei in Niederndorf ermittelt in einem Fall von Eingriff in fremdes Jagdrecht. Am Nachmittag des 1. Mai erschlug ein Unbekannter unterhalb der Schutzhütte „Kranzhorn“ im Gemeindegebiet von Erl einen Auerhahn. Der Täter dürfte das Tier mit einem Stock oder Fußtritten getötet haben.

Einem Mitarbeiter der Schutzhütte war zum möglichen Tatzeitpunkt ein unbekannter Mann mit starkem bayerischen Dialekt aufgefallen, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Die Polizei bittet unter 059133/7216 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)