Innsbruck, Schwaz – In der Landeshauptstadt und in ihrer Umgebung waren am Dienstag offenbar Fahrzeugdiebe unterwegs. Schon untertags – nämlich irgendwann zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr stahlen Unbekannte ein ungarisches Auto, das auf einem Pendlerparkplatz nördlich der Autobahnausfahrt Vomp abgestellt war.

Am Abend meldete dann der Besitzer eines Motorrades in Innsbruck, dass sein Motorrad gestohlen wurde. Die Tat dürfte laut Polizei irgendwann zwischen 18.40 und 21.30 Uhr in der Brucknerstraße passiert sein. In beiden Fällen bittet die Exekutive um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)