Washington – Ein peinliches Kapitel für das amerikanische FBI: Eine ursprünglich für die Ausspähung des deutschen IS-Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg abgestellte Übersetzerin verliebte sich offenbar in den gebürtigen Deutschen und wechselte kurzerhand die Seiten. Erst jetzt, Jahre später, ist die Geschichte der FBI-Übersetzerin Daniela Greene und des deutschen Ex-Rappers – und späteren gesuchten IS-Terroristen – Deso Dogg teilweise aufgeklärt: Greene suchte den untergetauchten Ex-Rapper im Juni 2014 in Syrien auf und heiratete ihn dort umgehend, wie aus am Dienstag eingesehenen US-Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Deso Dogg wird in den Unterlagen nicht namentlich erwähnt, laut dem US-Nachrichtensender CNN handelt es sich aber um den Ex-Rapper. Schon im Juli 2014 wurde Greene klar, dass sie durch die Verbindung mit dem deutschen IS-Mann einen schweren Fehler gemacht hatte: „Diesmal habe ich viel Mist gebaut“, schrieb sie in Mails. „Ich habe keine Ahnung, wie lange ich es hier noch aushalte, aber das macht nichts, es ist ein bisschen spät.“

Dabei war sie vom FBI erst im Jänner auf den Terroristen angesetzt worden. Über zwei offizielle Accounts via Skype sollte sie den Mann überwachen. Dass sie einen dritten Account nutzte, um heimlich mit ihm zu sprechen, verriet sie ihren Arbeitgebern freilich nicht.

Aus den Gerichtsunterlagen geht nicht hervor, wie Greene aus dem von der Jihadistenmiliz IS (Daesh) kontrollierten Gebiet wieder herauskam. Aber im August 2014 war die von der US-Bundespolizei als „top secret“ eingestufte Übersetzerin wieder in den USA – und wurde verhaftet. Aufgrund ihres umfassenden Geständnisses kam Greene, die inzwischen 38 Jahre alt ist, mit einer milden Strafe davon. Diese hat sie abgesessen und wurde im vergangenen Jahr freigelassen.

Den amerikanischen Behörden dürfte die Heirat doch genützt haben – im Jänner 2015 wurde Cuspert von US-Außenminister John Kerry auf die Liste internationaler Terroristen gesetzt. Deso Dogg nennt sich selbst nur noch Abu Talha al-Almani bekannt. Das US-Außenministerium erklärte, der Ex-Rapper sei inzwischen ein Anwerber des IS und sei in diversen IS-Videos aufgetaucht, darunter eines, in dem er den abgetrennten Kopf eines IS-Gegners hochhält. Immer wieder wurde auch vom Tode des Top-Terroristen berichtet. Bislang konnte aber keine einzige Meldung bestätigt werden. (TT.com/APA/dpa)