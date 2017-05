Strass – Ein Dieseldiebstahl in Rotholz wurde einer einheimischen Verbrecherbande im Unterland zum Verhängnis: „Die Täter wurden auf frischer Tat ertappt. Bei der Vernehmung hat einer der vier dann gestanden, noch an zwei weiteren Taten beteiligt gewesen zu sein“, erzählt der Chef der Polizeiinspektion Strass im Zillertal, Roland Rainer. Mit dem Geständnis brachte der junge Tiroler eine Lawine ins Rollen: Denn schnell stellte sich heraus, dass die vier noch wesentlich mehr auf dem Kerbholz hatten.

Dutzende Straftaten

Nach Abschluss der Ermittlungen wirft die Polizei den Männern im Alter von 21 bis 24 Jahren eine Reihe von Straftaten vor: So sollen sie zwischen Juni 2016 und Februar 2017 in den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land, Kufstein und sogar in Zell am See in Salzburg insgesamt 17 Einbruchsdiebstähle (davon sechs versuchte Einbruchsdiebstähle) in verschiedene Betriebsgebäude, Gastronomiebetriebe, Verkaufsautomaten und Baustellen, 14 Diebstähle (davon einer versucht), Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz sowie weitere gerichtlich strafbare Handlungen begangen und dabei einen Gesamtschaden von rund 90.000 Euro verursacht haben.

Unter anderem suchten die vier in unterschiedlicher Zusammensetzung mehrere Talstationen auf und nahmen dort in zwei Fällen auch die Tresore an sich. Dabei erbeuteten sie Bargeld in einer Höhe von mehr als 50.000 Euro, von dem aber nicht viel übrig blieb. Die jungen Männer – dem Vernehmen nach waren drei von ihnen arbeitslos – verwendeten das Geld für ihren Lebenswandel. Während die Polizei am Ende einen Großteil der gestohlenen Werkzeuge sicher stellen konnten, waren nur noch rund 1800 Euro übrig.

Schon als Wilderer verurteilt

Gegen einen 21-Jährigen wurde die U-Haft verhängt. „Das passierte einerseits wegen Tatbegehungsgefahr. Er soll zwei seiner Mittäter massiv bedroht haben, dass er sie fertig machen würde, wenn sie gegen ihn aussagen. Außerdem soll er einen zum Weitermachen der Straftaten gezwungen haben“, weiß Rainer. Die Untersuchungshaft soll mittlerweile schon zum dritten Mal verlängert worden sein. Wohl auch, weil der 21-Jährige und seine Komplizen schon einschlägig bekannt sind.

Bei den Zillertalern soll es sich um einen Teil jener Gruppe handeln, die im Vorjahr wegen mehrerer Fälle von Wilderei verurteilt worden waren. Sie hatten in mindestens acht Fällen in der Schonzeit Rehe, Füchse und Enten geschossen und waren dafür im Herbst vor dem Landesgericht gestanden. Der Richter urteilte milde und brummte den jungen Männern nur Geldstrafen und Sozialstunden auf. (rena)