Neumarkt am Wallersee, Kitzbühel – Nur kurz hat am Mittwoch für einen Bankräuber im Salzburger Flachgau die Flucht gedauert. Der vermummte Mann hatte gegen 8.30 Uhr die Filiale der Salzburger Sparkasse in Neumarkt am Wallersee überfallen und einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Eine gute Stunde später stoppte die Polizei bei der Autobahnabfahrt Salzburg-Nord den mutmaßlichen Täter.

Als der Mann das Geldinstitut betrat, befand sich nur eine Mitarbeiterin im Kassenraum, schilderte Karl-Heinz Pracher, der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes. Der Täter, der eine Haube auf dem Kopf trug und einen Schlauchschal über das Gesicht gezogen hatte, bedrohte die Frau mit einer Waffe und forderte Geld. Er erbeutete einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag und rannte zu seinem Auto, das er hinter der Bank abgestellt hatte. Die Kassierin schlug Alarm.

28-Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen

Als der Täter davonfuhr, fiel sein Wagen im Ort auf, und so hatte die Polizei rasch einen Anhaltspunkt für die inzwischen eingeleitete Alarmfahndung. Gesucht wurde nach einem weinroten Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Kitzbühel. An der Fahndung beteiligten sich zahlreiche Funkstreifen und ein Polizeihubschrauber. Gegen 9.45 Uhr sichtete die Besatzung eines Streifenwagens aus der Stadt Salzburg den mutmaßlichen Fluchtwagen auf der Westautobahn und stoppte diesen bei der Abfahrt Salzburg-Nord.

Der Lenker ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug stellten die Beamten die Beute und die vermeintliche Tatwaffe sicher. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um eine Schreckschusspistole. Pracher konnte das vorerst aber nicht bestätigen: „Die Untersuchung läuft gerade“, sagte er. Der Lenker legte noch bei der Festnahme ein erstes Geständnis ab, so der Kriminalist.

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Kitzbühel. Der Mann ist derzeit ohne Beschäftigung und ist wegen eines Suchtmitteldeliktes bereits bei der Polizei bekannt, sagte eine Polizei-Sprecherin. Die Einvernahme des Mannes dauerte am Mittwochnachmittag noch an. Über ein mögliches Motiv lagen daher noch keine Angaben vor. (APA)