Fritzens – Einen wahren Alptraum durchlebte eine Pensionistin in der Nacht auf Mittwoch in Fritzens. Wie die Polizei berichtet, hat sich ein unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr Zugang zu ihrem Haus verschafft und die 76-Jährige im Schlaf überrascht. „Wir vermuten, dass der Mann über die Terrassentür ins Haus gelangte. Es gab keine offensichtlichen Einbruchsspuren“, erzählt Walter Pupp vom Tiroler Landeskriminalamt.

In einem Unterinntaler Dialekt forderte der Mann mehrmals Geld und fesselte dann sein Opfer mit einem Geschirrtuch, das er in Streifen gerissen hatte, lose an Händen und Füßen.

Dann durchsuchte er rund 15 Minuten lang das Haus und ergriff schließlich wieder über die Terrassentür die Flucht mit dem Handy der Pensionistin. Die Tirolerin konnte sich schnell von den Fesseln befreien, wartete aber noch, bis sie sicher war, dass der Räuber nicht mehr da ist. Weil er ihr Handy mitgenommen hatte, harrte sie bis zum nächsten Morgen aus, um den Besuch ihrer Tochter abzuwarten.

Keine Täterbeschreibung

Erst dann alarmierten die Frauen die Polizei. „Eine Fahndung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgreich. Wir haben aber Spuren gesichert die jetzt ausgewertet werden“, schildert Pupp. Die Pensionistin konnte keine Täterbeschreibung abgeben – einerseits ist sie Brillenträgerin und konnte in der Dunkelheit nicht viel erkennen. Andererseits stand sie nach dem Zwischenfall unter Schock. Einzig der auffällige Tiroler Dialekt brannte sich der Frau ins Gedächtnis. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (rena)