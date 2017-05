Kecskemet – Fast zwei Jahre nach dem Flüchtlingsdrama auf der Ostautobahn (A4) im Burgenland mit 71 Toten wird gegen die elf Schlepper Anklage wegen Mordes und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung erhoben. Das gab der Chefankläger der Oberstaatsanwaltschaft des ungarischen Komitats Bacs-Kiskun, Laszlo Nanasi, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kecskemet bekannt.

Elf Männer aus Afghanistan, Bulgarien und dem Libanon werden angeklagt. Neun davon befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen zwei Männer wurde Anklage in Abwesenheit erhoben.

Die Tragödie hatte sich am 27. August 2015 ereignet, die 71 Flüchtlinge sind in einem Kühllaster erstickt. Anfang April hat die ungarische Polizei die Ermittlungen abgeschlossen, die Ergebnisse an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet und die Anklage empfohlen. (APA)