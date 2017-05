Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Elf Razzien, acht Festnahmen, 82 Anzeigen: So lauten die Eckdaten der vierwöchigen Aktion scharf, mit der die Innsbrucker Polizei im April gegen das illegale Rotlicht-Milieu vorging. Ein keineswegs unerwünschter Nebeneffekt des Polizei-Schwerpunktes: „Am Mitterweg (bislang das Zentrum des Straßenstrichs; Anm.) ging die Prostitution auf null zurück“, sagt Florian Greil, Leiter des Strafamtes der Landespolizeidirektion. Der Jurist weiß allerdings auch, dass das verbotene Geschäft mit den Trieben jederzeit wieder im bisherigen Problemhaus Mitterweg 87 Einzug halten kann. „Aber vorerst herrscht Ruhe“, weiß Greil von Hausbewohnern. Die Offensive der Polizei hatte aber nicht nur Auswirkungen am Mitterweg: In der ganzen Stadt waren „gegen Ende des Schwerpunktes kaum noch Prostituierte anzutreffen“, sagt Greil: „Bei der ersten Kontrolle erwischten wir zwölf Damen, bei der zweiten sieben, bei der dritten sechs, dann waren es nur noch zwei bis vier.“

Im Lauf der Aktion scharf mussten acht Prostituierte ins Polizeigefängnis in der Kaiserjägerstraße übersiedeln: Gegen vier aus Rumänien bzw. Bulgarien stammende Frauen bestanden Aufenthaltsverbote, die anderen vier mussten als „Wiederholungstäterinnen“ für eine Nacht in die Zelle. Da bei drei Frauen noch Geldstrafen offen waren, verlängerte sich der Aufenthalt.

Insgesamt erwischten die Beamten im April 20 weibliche und eine männliche Prostituierte am Innsbrucker Straßenstrich. Die Damen und der eine Herr fassten 82 Anzeigen aus. „Weil in der Regel mehrere Delikte (z. B. Anbahnung, Prostitution, kein Gesundheitsbuch) anfallen“, erklärt Greil. Insgesamt stellte das Strafamt der Polizei im April 49 Strafbescheide gegen Prostituierte aus.

Abseits der Schwerpunktaktion im April sind mittlerweile Gerüchte aufgetaucht, dass ein Haus in der Pradler Gumppstraße zum neuen Mitterweg 87 wird. Dort sollen mehrere Prostituierte in einer Wohnung Freier empfangen. Die Damen sind vorsichtig, meiden die Öffentlichkeit, bestellen die Kunden telefonisch zu einer Nachbaradresse und lotsen sie dann übers Handy in das kleine „Geheimbordell“. Das behaupten zumindest Anrainer.

Die Gerüchte sind mittlerweile auch polizeibekannt. Was dahintersteckt, ist allerdings noch unklar, „Anzeigen liegen noch keine vor“, sagt der Leiter des Innsbrucker Strafamtes.