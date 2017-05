Alkoholfahrten enden nicht selten mit Vorstrafen. So wurde gegen einen 22-Jährigen Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung und Körperverletzung erhoben. Dem Osttiroler wird ein Bündel an Übertretungen vorgeworfen. So sei er nicht nur alkoholisiert gewesen, sondern bei Dunkelheit und winterlichen Verhältnissen nur mit Sommerreifen infolge seiner riskanten Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen gekommen. Dabei sei der 22-Jährige letztlich gegen einen mit fünf rumänischen Touristen (drei Erwachsenen und zwei Kindern) besetzten Pkw geprallt. Der Beifahrer des Osttirolers – ebenso 22 Jahre alt – verstarb an der Unfallstelle, der Angeklagte wurde schwer verletzt. Bei den Rumänen wurden die Lenkerin und die Kinder leicht, die beiden anderen Mitfahrer schwer verletzt. Grob fahrlässige Tötung ist mit bis zu drei Jahren Haft bedroht. Die Hauptverhandlung am Landesgericht ist bereits für den 22. Juni anberaumt.

Als unbelehrbar erschien Richter Norbert Hofer am Landesgericht indes ein 60-Jähriger, dem bereits 2013 der Führerschein wegen Alkohols am Steuer abgenommen worden war. Trotzdem verursachte der Unterländer kurz vor dem Jahreswechsel wieder einen Frontalzusammenstoß mit 1,66 Promille. Die Unfallgegnerin war darauf zwei Monate im Krankenstand. Vier Monate bedingte Haft und 1200 Euro Geldstrafe ergingen diesmal. Dazu kommen 10.000 Euro Schadenersatz und ein Totalschaden am Auto. Richter Hofer: „Da hätten Sie oft Taxi fahren können!“ (fell)