Innsbruck - In der Nacht auf Freitag überfielen zwei Maskierte eine Tankstelle in Innsbruck am Innrain. Die Männer waren mit einer Pistole bewaffnet. "Einer der beiden bedrohte den Tankwart mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld", schilderte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund der APA.

Ereignet hat sich der Überfall gegen 1.30 Uhr. Nach den Drohungen habe der Tankwart die Kassa geöffnet und die beiden nahmen das Geld an sich, so Hundertpfund: "Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Westen". Im Bereich der Karwendelbrücke wurde unmittelbar danach ein Geldschein gefunden, der aus der Beute stammen dürfte.



Die Täter seien mit einem Tuch maskiert gewesen sein. Welche Summe die beiden erbeutet haben, ist derzeit noch unbekannt. Die Spurensicherung und die Ermittlungen vor Ort sind nicht abgeschlossen. (TT.com, bfk, APA)