Innsbruck - In der Nacht auf Freitag überfielen zwei Maskierte eine Tankstelle in Innsbruck am Innrain. Ereignet hatte sich der Überfall um 1.28 Uhr. Die Männer waren bewaffnet und konnten nach dem Raubüberfall zu Fuß fliehen. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief bis jetzt erfolglos.

Welche Summe die beiden Täter erbeutet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Sachbearbeiter seien noch vor Ort, hieß es am Freitagmorgen auf Nachfrage aus dem Landeskriminalamt. Im Laufe des Vormittages würden weitere Details bekanntgegeben. (TT.com, bfk)