Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am Allerheiligentag geriet der Algerier Adam frühmorgens mit dem Betreiber eines Bogenlokals in Streit. Ein Rauswurf und eine gehörige Portion Zorn folgten. So warf Adam eine Flasche durch die Gegend und erregte so das Unverständnis eines jungen Künstlers. Als der Kolumbianer daraufhin den angetrunkenen Algerier gegen 05.30 Uhr zur Rede stellte, fiel die Reaktion blutig aus.

Laut Opfer und Ermittlungsergebnissen zog der kräftig gebaute 22-Jährige nämlich plötzlich die Sattelstütze eines Fahrrads hervor und begann damit auf den Gegner einzuschlagen.

Gestern vor einem Schwurgericht zählte Staatsanwältin Erika Wander mindestens vier Schläge mit diesem Stahlrohr in Richtung des Kopfes des Kolumbianers. Gerichtsmediziner Walter Rabl wies dabei anhand des Verletzungsbildes des Kolumbianers auf wohl enorm wuchtig geführte Schläge hin. So musste der lebensgefährlich Verletzte aufgrund einer offenen Schädelprellung mitsamt Teilverlagerung von Schädelknochen in Richtung Gehirn einer sofortigen Notoperation unterzogen werden. Die übrigen Quetschwunden an den Armen wiesen jedoch klar auf eine Abwehrhaltung hin.

Damit widersprachen sie jedenfalls der Version des Algeriers, wonach er vom Opfer ja mit einer Flasche attackiert worden wäre und er sich mit der Fahrradsattelstütze nur in Notwehr verteidigt hätte. Dazu passte auch ein noch zu verhandelnder räuberischer Diebstahl gerade zwei Stunden später nicht ganz. Dort soll der Algerier laut Anklage einem Somalier wegen 300 Euro einen Holzbalken mit voller Wucht gegen die Stirn geschlagen haben (es gilt die Unschuldsvermutung). Die Aussagen des Opfers und der Gerichtsmedizin ergaben da letztlich für die Geschworenen ein stimmiges Bild.

Schon nach relativ kurzer Beratung entschieden sie einstimmig auf Mordversuch. 12 Jahre Haft ergingen dafür nicht rechtskräftig. Dazu widerrief das Gericht einst bedingt nachgesehene 13 Monate und 20 Tage Haft.