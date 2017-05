Wien – In einer Wohnung in Wien-Döbling sind am frühen Freitagabend die Leichen eines 67 Jahre alten Mannes und seiner Mutter gefunden worden. Angaben der Polizei zufolge dürfte der Mann die über 90 Jahre alte Frau erschossen und Suizid begangen haben.

Das Motiv war noch nicht bekannt. Der Hintergrund werde im familiären Bereich vermutet, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Die Polizei sei gegen 17 Uhr verständigt worden, nachdem Verwandte in der Sollingergasse vor der versperrten Wohnungstür gestanden seien. Da zunächst völlig unklar gewesen sei, ob Menschen in der Wohnung womöglich durch Waffen in Gefahr waren, sei die Cobra zum Einsatz gekommen.

Wie lange der 67-Jährige und seine Mutter bereits tot sind, konnte Sörös nicht sagen. Die Tatortgruppe war zunächst noch bei der Arbeit. (APA)