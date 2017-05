Innsbruck – Nur knapp einer Vergewaltigung entgangen ist eine 29-Jährige am Freitag in den späten Nachtstunden in Innsbruck. Die Frau war gegen 23.50 Uhr in der Schmerlingstraße unterwegs, als sie ein bisher unbekannter Mann angriff und nötigte. Die Frau rief um Hilfe und wehrte sich heftig – sie konnte dem Angreifer schließlich entkommen und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Laut Täterbeschreibung ist der Gesuchte etwa 185 Zentimeter groß, dunkelhäutig und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er soll muskulös sein und auffällige Muttermale im Gesicht haben. Besonders auffällig soll eine dunkle Erhebung – ähnlich einer Warze oder einem Muttermal – am rechten Augenwinkel innen sein. Laut Beschreibung trägt der Mann eine Sechs-Millimeter-Kurzhaarfrisur mit erkennbarer Lockung.

Zum Zeitpunkt des Angriffs trug er eine silberne Gliederkette und war mit einer dunkelgrauen Hose, einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Jacke bekleidet. Zudem soll er mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos bittet um Hinweise unter 059133/753333. (TT.com)