Matrei in Osttirol – Am Samstag gegen 04:30 Uhr beschädigten bzw. verunstalteten vier Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren im Ortsgebiet von Matrei in Osttirol eine Straßenlaterne, einen Verkehrsspiegel, einen Straßenbegrenzungspflock, diverse Mülleimer sowie eine Blumeninsel. Auch ein Kanaldeckel wurde von den Burschen ausgehoben. Eine Streife der Polizeiinspektion Matrei konnte die vier anhalten. Dabei versuchte einer der Jugendlichen – er war stark alkoholisiert – mit einem Mountainbike zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang.

Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und an die Bezirkshauptmannschaft Lienz folgen. (TT.com)