Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Innsbruck ist kein Boden für Suchtmittelhändler“: Im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung skizzierte Innenminister Wolfgang Sobotka bei seinem Innsbruck-Besuch am Freitagabend, wie er das seit bald 15 Jahren bestehende Problem mit der Nordafrikaner-Szene in Innsbruck lösen will. Eine Szene, die nur knapp 100 Personen umfasst, aber laut Kriminalstatistik über zwei Prozent der Tiroler Straftaten begeht. Das Rezept dafür heißt nach Ansicht des Ministers nicht Rückführungsabkommen, sondern Fremdenrechtsänderungspaket. Ein Bündel von Maßnahmen, das derzeit nur auf dem Papier besteht. Aber: „Ich hoffe, dass es im Juni im Nationalrat beschlossen wird“, sagt Sobotka.

Falls ja, stehen den Behörden gleich mehrere Instrumente zur Verfügung, um abgewiesene Asylwerber außer Landes zu bringen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die vierwöchige Beugehaft, die immer dann zur Anwendung kommen soll, wenn straffällige Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung Österreich nicht verlassen wollen. Wer nach dem Haftaufenthalt noch immer nicht ausreist, kann erneut in Beugehaft genommen werden. „Das ist das Charmante daran“, meint Sobotka: „Ich kann versichern, unsere Leute werden ihnen (illegal aufhältigen Personen, dazu zählt der Großteil der Innsbrucker Nordafrikaner; Anm.) so lange zusetzen, bis sie gehen.“ Und die Nordafrikaner „können gehen, da braucht keiner von denen Asyl, die können alle in ein sicheres Heimatland zurückkehren“. Im Zusammenhang mit der Nordafrikaner-Szene spricht der Innenminister auch die nach Ansicht mancher Polizeibeamter „lasche“ Innsbrucker Justiz an. „Ich sehe, wie lange die (Straftäter; Anm.) in Wien aus dem Verkehr gezogen werden und was in Tirol ist. In Innsbruck ist das leider ein bisschen anders als in anderen Regionen Österreichs.“

Sobotka fordert auch, dass Ausländer nach der Aufforderung zur Ausreise keinen Anspruch auf die Grundversorgung haben sollen. Derzeit ist es so, „dass Leute, die ein rechtsgültig abgeschlossenes Asylverfahren mit einem negativen Bescheid und mit einer Ausreiseverpflichtung haben, noch immer da sind und der österreichische Staat gibt ihnen die Grundversorgung.“

Das immer wieder als Patentrezept gegen die Innsbrucker Nordafrikaner-Szene ins Spiel gebrachte Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern ist für den Innenminister nicht der Schlüssel zum Erfolg: Ein derartiges Abkommen sei nur ein kleines Rädchen. Vor allem, weil es schwierig für die Exekutive ist, beispielsweise der marokkanischen Botschaft die Identität der abzuschiebenen Personen nachzuweisen. Und wenn das nicht gelingt, „sagen die, das ist leider kein Marokkaner, wir wissen zwar, woher der kommt, aber wir sagen es Ihnen nicht“.

Im Übrigen rechnet Sobotka damit, dass die Flüchtlingswelle abflaut. Damit das auch so bleibt, „werden in diesen Tagen der libyschen Küstenwache Boote übergeben, die das Auslaufen der Schlepper- und Schmugglerschiffe verhindern sollen“. Allerdings seien in Österreich noch immer 70.000 Asylverfahren offen, die abgearbeitet werden müssen. Dabei betont der Innenminister die Bedeutung einer funktionierenden Integration: Die Fehler, die vor zehn Jahren bei den österreichichischen Tschetschenen gemacht wurden, „dürfen nicht mehr passieren“. Außerdem verweist Wolfgang Sobotka darauf, dass 90 Prozent der Neuankömmlinge mit Asylrecht keine Arbeit haben.