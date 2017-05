Innsbruck – Erfolgreich über die Bühne gegangen ist laut Gesamtübungsleiter Edelbert Kohler, stv. Landespolizeidirektor, die Landesübung Tromos „Terror in Tirol“. In Bezug auf Kommunikationsmittel sei allerdings noch Luft nach oben. Übungsannahme am Freitag war, wie berichtet, ein Anschlag­ bei einer Großveranstaltung bei der Bobbahn in Igls, der Schutz eines Umspannwerkes und ein Murenabgang in Reutte.

Laut Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler ist ein Terroranschlag in Tirol durchaus ein nicht so fernes Szenario. Dabei gelte es, neue Strategien zu entwickeln, stellte Walter Weninger, Leiter der Spezialeinheit Cobra, nach Abschluss der Übung fest. Zuerst müsse täterorientiert gehandelt und dann die Verletzten gesichtet sowie eine erste Einschätzung vorgekommen werden. Erst dann könnten zivile Rettungskräfte nachrücken. Zum Einsatz kam aus diesem Grund auch ein gepanzertes Fahrzeug.

Unterstützung bekam die Polizei durch das Bundesheer – nicht nur bei der Bewachung des Umspannwerkes, sondern auch beim Einsatz an der Bobbahn in Igls.

Eine ganz besondere Erfahrung auch für das Rote Kreuz, das mit etwa 100 Kräften vor Ort und in der Stabsstelle vertreten war. „Hier gelten andere Regeln wie etwa bei einem Verkehrsunfall. Es ist nicht leicht für die Helfer, die Verletzten u. a. schreien zu hören, aber nicht sofort eingreifen zu können“, stellt Landesrettungkommandant Oswald Gritsch fest. Denn gerade Sanitäter oder Polizisten sind ein weiteres Ziel von Terroristen.

Gelernt habe man u. a. aus dem Amoklauf von München: Für die Übung wurden via Social Media 1800 Posts eingespielt, eine Anzahl, die kaum bewältigbar war. Kohler rät daher: „Immer den Notruf wählen.“ (mm)