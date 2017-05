Zell am Ziller – Nach einem Besuch des Gauder Festes in Zell am Ziller wurde eine 26-jährige Salzburgerin Sonntagfrüh von einem Unbekannten niedergeschlagen. Die Frau wurde von Anrainern gegen 4.10 Uhr auf der Gemeindestraße Unterau von Anrainern gefunden. Laut dem Zeller Polizeichef Anton Stock gab die 26-Jährige an, gegen 4 Uhr die Disco MTS verlassen zu haben, um sich auf den Heimweg zu machen. Ansonsten könne sie sich an nichts erinnern.

Der Unbekannte dürfte der Frau gefolgt sein und ihr gegen den Kopf geschlagen haben. Ohrenzeugen berichteten der Polizei von dumpfen Schlägen. Anschließend flüchtete der Täter über ein angrenzendes Feld vermutlich in Richtung Dorfzentrum.

Die 26-Jährige musste ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Alkotest wurde keiner durchgeführt.

Die Polizei Zell am Ziller bittet um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/7257. Die Ermittler hoffen insbesondere auf Hinweise auf eine Person, die dem späteren Opfer beim Verlassen der Disco gefolgt ist. (TT.com)